القبض على زوجين بتهمة غسل أموال تقدر بـ 100 مليون جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عنصر إجرامي وزوجته لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات في شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لصبغ نشاطهما الإجرامي بالصبغة الشرعية، وجرى التحفظ على المتهمان وممتلكاتهما وقدرت بنحو 100 مليون جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تمكنت من رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية و شراء العقارات والسيارات.

جرى ضبط المتهم وزوجته والتحفظ على الممتلكات وقدرت بنحو 100 مليون جنيه تقريبا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.