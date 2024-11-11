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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

معاينة حريق محل سمك الزيتون.. 250 ألف جنيه حجم الخسائر

الحريق
الحريق
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كشفت معاينة نيابة الزيتون لعدد من المحال الأسماك الشهيرة ومسجد نشب بهم حريق في منطقة الزيتون أن النيران التهمت جميع محتويات المحال والمسجد.

وأضافت المعاينة أن المحال صارت رماد والخسائر قدرت بأكثر من 250 الف جنيه خسارة مالية.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد بحلقة السمك بمنطقة الزيتون.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وإسعاف، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وإخماد الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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حريق الزيتون الأسماك مسجد حلقة السمك