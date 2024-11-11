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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بمشاركة 17 كلية.. انطلاق مسابقة كأس مبادرة 100 يوم رياضة بجامعة سوهاج

مبادرة 100 يوم رياضة
مبادرة 100 يوم رياضة
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أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن انطلاق مسابقة "كأس مبادرة 100 يوم رياضة"، التى تنظمها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بمشاركة جميع كليات الجامعة وتستمر فى الفترة من 10 نوفمبر الجاري وحتي 30 من أبريل القادم، موضحاً أن المسابقة تأتى فى إطار الأنشطة والفعاليات التى يتم تنظيمها تنفيذاََ للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية مهارات وقدرات كافة فئات المجتمع المصري.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تنظيم المسابقة بهدف تشجيع الطلاب من الجنسين على ممارسة الأنشطة الرياضية داخل الجامعة، ورفع معدلات النشاط البدني للمشاركين وتحسين الصحة العامة من خلال الوقاية من خطر الأمراض الغير سارية، بالإضافة إلى تطوير الإمكانيات الرياضية لدى الطلاب، وإبراز مهاراتهم وقدراتهم فى الألعاب التى تتناسب مع ميولهم ورغباتهم، بما يساهم فى بناء شخصياتهم ويعزز مفهوم الثقافة الرياضية فى نفوسهم.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أنه تم تنفيذ فعاليات المسابقة وتسجيل الطلاب المشاركين من كافة الكليات على رابط المسابقة، وذلك عن طريق فريق متميز من المشرفين والاخصائيين الرياضيين مسئولى المسابقة بكل كلية، وتشمل المسابقة ألعاب صغيرة، ألعاب تراثية، رياضات مرونة، دراجات، مشي، وتمرينات جماعية.

وذكر نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن معايير تقييم المسابقة تضم عدد من الشروط من أهمها التزام كل كلية بتنفيذ 6 أيام من الفاعليات الرياضية بمشاركة متوازنة من الطلبة والطالبات، وتمنح الأفضلية للكلية التى حققت أكبر عدد من المشاركات الطلابية خلال أنشطة المسابقة.

وقال الخطيب محمد، أنه سيتم منح المراكز الأولى الفائزة فى المسابقة شهادات تقديرية وجوائز نقدية قيمة، حيث يمنح المركز الأول 7 آلاف جنيه، والمركز الثاني 4 آلاف جنيه، والثالث 3 آلاف جنيه.

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