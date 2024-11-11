بالفيديو.. المعهد القومي للتغذية: تناول الملح والسكر بكميات كبيرة يسببا أمراض مختلفة للجسم

قالت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، إن السلوكيات والعادات الغذائية تؤثر على صحة الإنسان، إذ أنها تضعف عمل الجهاز المناعي، وبالتالي فسيكون من الواضح ظهور الأمراض عليه.

وأضافت "سحر" في حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن العادات الغذائية الخاطئة تتمثل في أن الإنسان لا يأكل أكل صحي، ويحتوي على سعرات حرارية كبيرة تؤدي إلى السمنة التي لها مشاكل عديدة.

وتابعتـ أن السمنة تؤثر على القلب بشكل سلبي وعلى ضغط الدم، فضلا عن أنها تؤثر على المناعة وعلى الجهاز العصبي، متابعة: «ومن ضمن العادات الغذائية الخاطئة الإكثار من تناول الأكل المصنع الذي يحتوي على مواد مضافة عليه مثل الألوان الصناعية والنكهات، التي تضعف الجهاز المناعي وتظهر كثير من الأمراض المختلفة».

وأردفت، مدير المعهد القومي للتغذية أنه لابد من الحد من تناول الملح والسكر بكميات كبيرة في الأكل، إذ أنهما يتسببا في ظهور أمراض مختلفة للجسم، فضلا عن أن التقليل منها يصبح من الأمور البسيطة، موضحة أنه لابد من التنوع الغذائي في المجموعات الغذائية المختلفة التي يتناولها الإنسان باستمرار للحصول على العناصر الغذائية الكاملة منها.