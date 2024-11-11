"ضحية المشاريب".. قاتل صديقه بشبرا: "ما كنتش أقصد واللعب قلب بموته"

استمعت نيابة شمال القاهرة، لاعترفات طالب متهم بقتل زميله داخل مقهى، بعد رفض المجني عليه دفع ثمن المشاريب.

وقال المتهم: “إن المجني عليه صديق عمري منذ الصغر ويدرسون سويًّا في نفس المدرسة ، وفي نفس الفصل الدراسي ، ويقضون وقتا طويلا في المقهي، وأنهم يوم الواقعة، وعقب انتهاء اليوم الدراسي ذهبا إلى مقهى في منطقة شبرا مصر للجلوس ولعب الدومينو كعادتهم” .

واضاف المتهم: “المجني عليه معتاد يوميًّا على الخسارة في لعبة الدومينو ويقوم بدفع ثمن المشاريب وفي هذا اليوم خسر المجني عليه فطلب منه الأول أن يفي بوعده ويدفع ثمن المشاريب فرفض متحججًا بان والده لم يعطه مصروف، قائلًا: احنا صحاب تختة واحدة وقالي مفيش معايا فلوس بس مصدقتوش ومكنتش قاصد اموته”.

واشار المتهم إلى أن المجني عليه لم يصدق كلامه وتشاجر معه ودفعه من صدره فسقط على الأرض فأعتقد أنه مغشيًّا عليه فنقله الأهالي إلى المستشفى وفوجئ بوفاته.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود متوفى داخل مقهى بمنطقة شبرا مصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالب متوفى وبفحص جثته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه كان بصحبة زميله بالمدرسة داخل المقهى وقاموا بلعب الدومينو واتفقوا على أن الخاسر يدفع ثمن المشروبات وبعد انتهائهم من اللعب وخسارة المجنى عليه رفض دفع ثمن المشاريب.

وأضافت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين قام على إثرها المتهم بدفع المجني عليه بيده فسقط مغشيًّا عليه وتوفي على الفور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.