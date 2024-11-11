مسلسل وثائقى عن كواليس انطلاقة الدوري السعودي فى ثوبه الجديد

أصبح الدورى السعودى وتجربته فى عالم الساحرة المستديرة، ونقله من المحلية إلى العالمية، قصة ومن ثم واقع، وخلف ذلك كواليس، استدعت لأن تكون قالب فنى يعرض فيه كل ما دار خلف الأبواب المغلقة.

وكشفت إحدي المنصات عن الإعلان الرسمي لمسلسلها الوثائقي الجديد "الدوري السعودي"، لتفتح لعشاق كرة القدم نافذة على ما يدور خلف الكواليس.

وتلك الكواليس وما دار فيها زاد من التحديات تصاعدت محطات التشويق، والصفقات الكبرى تصدرت المشهد.

ومن المقرر أن ينطلق العرض الأول لهذا العمل المرتقب في 21 نوفمبر، ليأخذنا في رحلة استثنائية داخل أروقة الموسم الـ48 من الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد صفقات تاريخية واستثمارات ضخمة؛ سعياً لتحقيق رؤية كروية تهدف إلى وضع الدوري السعودي بين نخبة دوريات العالم.

والمسلسل مكون من ست حلقات، نذهب فيها إلى أعماق كواليس الدوري، حيث يتنافس خمسة من أكبر الأندية في السعودية: النصر، والهلال، والاتحاد، والأهلي، والاتفاق، على صدارة الدوري السعودي للمحترفين.

يقدّم المسلسل الوثائقي "الدوري السعودي" تجربة رياضية من نوع آخر، يرصد فيها لحظات الانتصارات العظيمة والتحديات المؤثرة، ويطرح تساؤلات محورية حول مستقبل الدوري، وما هي طموحات الدوري و كرة القدم في المملكة؟ هل سيرى الدوري ثمار هذه الاستثمارات الضخمة؟ وكيف سيتمكن اللاعبون العالميون من الاندماج في الثقافة السعودية، وكيف سيتعامل النجوم السعوديين مع وجود هذه الأسماء اللامعة؟



وخلال أحداث الموسم، يرصد رحلة كريستيانو رونالدو وتأثيره الكبير على فريق النصر، الذي يسعى بفضل عزيمته الدون إلى تصدّر المنافسات، في حين نتابع رحلة تأقلم بنزيما مع انتقاله إلى المملكة وكيفية تعامله مع الضغوط والتوقعات الكبيرة المتعلقة بتوقيعه مع فريق الاتحاد.

وتتوالى الأحداث في فريق الهلال مع إصابة نيمار، كاشفةً عن لحظات من خيبة الأمل بين صفوف النادي و جماهيره. وفي فريق الاتفاق، يقود النجم ستيفن جيرارد الفريق طامحاً لاستعادة أمجاده، فيما يرسم فريق الأهلي آمالًا كبيرة نحو التأهل لدوري أبطال آسيا، واضعًا نصب عينيه العودة القوية بعد تراجعه في عام 2022.

وبينما يستعرض المسلسل مهارات عمالقة اللعبة، يبرز جيلٌ سعودي واعد، من أمثال سالم الدوسري في الهلال، فراس البريكان في الأهلي، طلال حجي في الاتحاد، وعبد الرحمن غريب في النصر، الذين يسعون لإثبات قدراتهم في منافسات الدوري أمام النجوم العالميين.

ويمثل هذا المسلسل الوثائقي بوابة إلى مستقبل كرة القدم السعودية، حيث يمضي الدوري السعودي بخطى ثابتة نحو المنافسة العالمية، مع تمكين المواهب المحلية وصقلها لقيادة مستقبل واعد.