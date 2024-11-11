ضمن "بداية جديدة".. مياه الشرب بالجيزة تجري أنشطة توعوية متنوعة بالمعاهد الأزهرية

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة لطلاب المعاهد الأزهرية، في إطار التعاون المثمر مع الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية؛ بهدف تعزيز المشاركة الفعالة في فعاليات المبادرة الرئاسية"بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن تلك الأنشطة استهدفت معاهد "فتيات البراجيل الإبتدائي، فتيات البراجيل الإعدادى، فتيات جزيرة محمد الإبتدائى، فتيات جزيرة محمد الإعدادي، المنصورية الإبتدائي، فتيات المنصورية الإعدادي، الشيخ صلاح أبو إسماعيل الإبتدائي، فتيات الشيخ صلاح أبو إسماعيل الإعدادي، العمرانية الإبتدائي، فتيات العمرانية الإعدادي، صقيل الإبتدائي، فتيات صقيل الإعدادي، الفاروق عمر الإبتدائي الأزهري.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة إلى تنوع الأنشطة، إذ شملت ندوات؛ لحث الطلاب على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وتوزيع مطبوعات، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة، وألعاب تفاعلية تستهدف رفع الوعي المائي لدى الطلاب من خلال رسائل توعوية متنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تشارك بالمبادرة الرئاسية" بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري من خلال تقديم برامج خدمية وتثقيفية متنوعة في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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