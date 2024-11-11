ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضمن "بداية جديدة".. مياه الشرب بالجيزة تجري أنشطة توعوية متنوعة بالمعاهد الأزهرية

جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سلسلة من الأنشطة التوعوية المتنوعة لطلاب المعاهد الأزهرية، في إطار التعاون المثمر مع الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية؛ بهدف تعزيز المشاركة الفعالة في فعاليات المبادرة الرئاسية"بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن تلك الأنشطة استهدفت معاهد "فتيات البراجيل الإبتدائي، فتيات البراجيل الإعدادى، فتيات جزيرة محمد الإبتدائى، فتيات جزيرة محمد الإعدادي، المنصورية الإبتدائي، فتيات المنصورية الإعدادي، الشيخ صلاح أبو إسماعيل الإبتدائي، فتيات الشيخ صلاح أبو إسماعيل الإعدادي، العمرانية الإبتدائي، فتيات العمرانية الإعدادي، صقيل الإبتدائي، فتيات صقيل الإعدادي، الفاروق عمر الإبتدائي الأزهري.

ولفت رئيس مياه الشرب بالجيزة إلى تنوع الأنشطة، إذ شملت ندوات؛ لحث الطلاب على أهمية اتباع السلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وتوزيع مطبوعات، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة، وألعاب تفاعلية تستهدف رفع الوعي المائي لدى الطلاب من خلال رسائل توعوية متنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تشارك بالمبادرة الرئاسية" بداية جديدة" لبناء الإنسان المصري من خلال تقديم برامج خدمية وتثقيفية متنوعة في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

1000008415
1000008415
1000008414
1000008414
1000008412
1000008412
1000008409
1000008409
1000008408
1000008408
1000008406
1000008406
1000008407
1000008407
1000008410
1000008410
1000008411
1000008411
1000008413
1000008413
الجيزة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المبادرة الرئاسية بداية جديدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة المياه الوعي المائي بناء الإنسان شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مبادرة بداية جديدة منطقة الجيزة مياه الشرب بالجيزة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف الصحي