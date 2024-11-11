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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. إزالة 3 حالات تعد على أراض زراعية جنوب بورسعيد

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شنت الأجهزة  التنفيذية بحي الجنوب في محافظة بورسعيد، بقيادة أحمد زغلف، حملة مكبرة، صباح اليوم الاثنين، لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة، بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية فى مناطق: المحاسنة والنخلة بمنطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد على مساحة 850 متر مربع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.

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