بالصور.. إزالة 3 حالات تعد على أراض زراعية جنوب بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب في محافظة بورسعيد، بقيادة أحمد زغلف، حملة مكبرة، صباح اليوم الاثنين، لإزالة التعديات على أراضي وممتلكات الدولة، بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية فى مناطق: المحاسنة والنخلة بمنطقة مثلث الخير جنوب بورسعيد على مساحة 850 متر مربع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة.

IMG-20241111-WA0022

IMG-20241111-WA0025

IMG-20241111-WA0026

IMG-20241111-WA0027

IMG-20241111-WA0023

IMG-20241111-WA0024

IMG-20241111-WA0020

IMG-20241111-WA0019