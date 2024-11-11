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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"شباب الشرقية" تنفذ فعاليات برنامج مشواري لطلاب المعهد الفني الصناعي

ندوات الشباب والرياضة
ندوات الشباب والرياضة
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية وإستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبنًاءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة بالإضافة لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال إقامة مشروعات خاصة بهم تدر عليهم دخلاً ليحيوا حياة كريمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنفيذ فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء وذلك لطلاب وطالبات المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن برنامج مشواري والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامة مشروعات خاصة بهم.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات برنامج مشواري والتي من المقرر تنفيذها على مدار ثلاثة أيام تتضمن محاور البرنامج التدريبي على مجموعة من مهارات التواصل والحوار المجتمعي ( معرفة الذات ومهارات التواصل ومهارات العرض والتقديم ومهارة إدارة الوقت) ويتم تقديمها من خلال الأستاذة هبه صابر مدرب معتمد من وزارة الشباب والرياضة.

إقامة مشروعات الإدارة المركزية لتمكين الشباب الشباب والرياضة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني