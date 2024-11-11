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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أسواق طلخا للاطمئنان على مستوى النظافة وأسعار السلع

محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال جولته بمدينة طلخا
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أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين جولة مفاجئة بعدد من  شوارع مدينة طلخا للوقوف على حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين وكذلك الوقوف على أسعار السلع الغذائية يرافقة سهام صلاح، والدسوقي حماد، نائبا رئيس المدينة.
وكلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة طلخا بمتابعة وجود صناديق القمامة أمام المحلات ومتابعة تفريغها أولا بأول والحفاظ على نظافة المكان حولها .
وتفقد "مرزوق" شارعي البحر الأعظم وصلاح سالم مشددا على استمرار رفع تجمعات القمامة من خلال رئاسة المركز وشركة النظافة في إطار منظومة النظافة المعمول بها في المنطقة المركزية.
كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من مجمعات بيع السلع الغذائية للتأكيد على البيع بأسعار مخفضة وضرورة الإعلان عن الأسعار والتأكد من سلامة السلع المعروضة وصلاحيتها للتداول.
وأكد " مرزوق" أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.

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جولة ليلية لمحافظ الدقهلية يتفقد خلال منافذ بيع السلع الغذائية

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