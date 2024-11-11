محطة مياه روض الفرج تستضيف وفدا رفيع المستوى من الصومال لتعزيز التعاون

استقبلت محطة مياه روض الفرج وفداً رفيع المستوى من دولة الصومال، وذلك بتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبإشراف المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتبادل ونقل الخبرات في مجال إدارة وتشغيل المرافق العامة.

ترأس الوفد الصومالي يوسف حسين جمعالي، محافظ بلدية مقديشيو، يرافقه عدد من المسؤولين الصوماليين البارزين، بينهم عبد الحكيم أحمد محمد، الملحق الإداري بسفارة الصومال بالقاهرة، ورضا عبد الناصر، السكرتير الأول بالسفارة، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات الإدارية في مختلف القطاعات من الصومال.

وكان في استقبال الوفد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى جانب المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس حمادة رزق، رئيس حي روض الفرج.

استهلت الزيارة بعرض فيديو توضيحي حول أنشطة شركة مياه الشرب بالقاهرة ومحطاتها المختلفة. تلا ذلك جولة ميدانية داخل محطة مياه روض الفرج، حيث اطلع الوفد على نظم الرقابة والمتابعة المركزية (SCADA) واستمعوا لشرح مفصل من المهندس مصطفى الشيمي حول كيفية إدارة الربط بين جميع محطات إنتاج المياه في القاهرة.

وأعرب الوفد الصومالي في ختام الزيارة عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع شركة مياه الشرب بالقاهرة ونقل خبراتها إلى الصومال، من خلال التركيز على تدريب الكوادر الفنية وتبادل الخبرات عبر المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة.

وأكد الدكتور حسام فوزي، استعداد محافظة القاهرة لتوفير كل وسائل التعاون المتاحة لكوادر بلدية مقديشيو. فيما أشار المهندس مصطفى الشيمي إلى استعداد شركة مياه الشرب بالقاهرة لنقل خبراتها في إدارة وتشغيل محطات المياه.

كما أعلن الوفد الصومالي، تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة سبل التعاون المشترك، مؤكدين أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تعتبر من أبرز الشركات في مجال إنتاج مياه الشرب على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

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