رفع 11200 طن قمامة ومخلفات مبان بالشرقية

رفعت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية 11200 طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر أكتوبر الماضي من مراكز الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح وحى ثان الزقازيق بواقع 560 نقلة بالإضافة إلى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 11200 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع 560 نقلة خلال شهر أكتوبر الماضي ، و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و2 لودر.

كما شدد محافظ الشرقية على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.