إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى باريس لحضور مباراة دوري الأمم الأوروبية

حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى باريس لحضور مباراة دوري الأمم الأوروبية المقرر لها يوم الخميس المقبل، حيث تخشى السلطات أن تصبح نقطة اشتعال بعد أعمال العنف في أمستردام المحيطة بمباراة تضم فريقًا إسرائيليًا الأسبوع الماضي.

زعم مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن جماعات مؤيدة للفلسطينيين تدعو إلى شن المزيد من الهجمات على الإسرائيليين واليهود في العديد من المدن الأوروبية "تحت ذريعة المظاهرات والاحتجاجات".

وجاء في بيان: "في الأيام القليلة الماضية، كانت هناك دعوات بين الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، للاعتداء على إسرائيليين في الخارج، وكان أبرز تجليات ذلك ما حدث في هولندا".

وأشار البيان إلى أن هناك دعوات أطلقت في عدة مناطق في بروكسل، والمدن الكبرى في المملكة المتحدة، وأمستردام وباريس، وهي دعوات كارهة لوجود الإسرائيليين في تلك المدن".