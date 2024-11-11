إقالة رئيس الوزراء في هايتي

الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 11:27 ص

قرر المجلس الرئاسى الانتقالى فى هايتى، بموجب مرسوم، إنهاء ولاية رئيس الوزراء جارى كونيل، واختيار رجل الأعمال أليكس ديدييه فيس إيميه، لتولى مقاليد الحكومة.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، اليوم الاثنين، أنه بموجب هذا القرار تنتهي تجربة كونيل الثانية كرئيس للوزراء، بموجب مرسوم لم يُنشر رسميًا بعد، لكنه تسرب إلى وسائل الإعلام.

وأضافت أن المجلس الرئاسي الانتقالي يرغب ألا تظل الوزارات السيادية تحت سيطرة الحكومة، مما تسبب في خلاف مع جاري كونيل.

وأوضحت أنه تم اختيار أليكس ديدييه فيس-إيميه، رجل الأعمال الشهير والمرشح السابق لمجلس الشيوخ، لخلافة جاري كونيل في منصب رئيس الوزراء.. ويثير تعيين فيس إيميه الكثير من التوقعات والأسئلة الملحة.

يشار إلى أنه تم تعيين كونيل، البالغ من العمر 58 عامًا، رئيسا للوزراء في هايتي في 28 مايو 2024.