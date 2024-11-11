رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطات مراكز جرجا والبلينا ودار السلام|صور

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، محطة مياه البلينا السطحية، وذلك للتاكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة.

ومحطة مياه البلينا السطحية تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم وحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة TSM وجارى بها اعمال الاحلال والتجديد بقيمة 8 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها فى ديسمبر من العام الجارى.

كما تفقد عبدالغفار ، محطة مياه الباسكية الارتوازية التى تبلغ طاقتها التصميمية 50 لتر لكل ثانية بمركز البلينا ومحطة مياه اولاد سالم السطحية بمركز دار السلام والتى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحى جرجا ومحطة رفع صرف صحى المحاسنة ومحطة مياه المحاسنة الارتوازى بمركز جرجا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 100 لتر لكل ثانية.

وتأتي الجولة للتاكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه حيث تم رفع عينات فورية من مصادر المياه بالمحطات لاجراء التحليلات المعملية عليها للاطمئنان على المياه التى يتم ضخها للمواطنين هذا بالاضافة الى التاكد من مطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة وكذلك جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارئ.

من الجدير بالذكر انه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة الكيميائى منصور صابر على نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المعامل والجودة والمهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة والمهندس مدحت سد احمد رئيس منطقة جنوب لمياه الشرب والمهندس ضياء الدين محمد رئيس منطقة جنوب للصرف الصحى والمهندس حسام طه مدير ادارة التنمية الفنية المستدامة TSM.

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