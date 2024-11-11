وزير العمل يعلن إعادة تشغيل وتطوير مكتب عمل بمحافظة الدقهلية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، في استجابة سريعة لطلب برلماني، عن إعادة تشغيل مكتب عمل بني عبيد،بمحافظة الدقهلية، بمقره الكائن بمجلس المدينة، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عامين متتاليين، بسبب عدم وجود قوى وظيفية لتشغيله؛ ليصبح الأن بعد التطوي، مكتب متعدد الأنشطة؛ ليشمل النشاط -ليس فقط- استخراج كعب العمل، ولكن عمليات التسجيل وقياس مستوى المهارة، والتفتيش العمالي، وتنظيم الندوات للتوعية بالتدريب المهني في "الوحدة المتنقلة"، وغيرها من الأنشطة.

وكان عضو مجلس النواب، د. مكرم رضوان، قد تقدم بطلب برلماني إلى وزير العمل بشأن إعادة تشغيل مكتب العمل،لمساعدة المواطنين الحصول على الخدمات بشكل لائق وكريم.

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، أنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لقطاع المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل ،تم تطوير المكتب،وربطه بالمنظومة الرقمية للخدمات بالوزارة.

وقال إن عملية الافتتاح حدثت بحضور النائب الدكتور مكرم رضوان، وقيادات من المحافظة،والمديرية، ورئاسة مركز ومدينة بني عبيد ،الذين توجهوا جميعا بالشكر والتقدير إلى السيد وزير العمل محمد جبران، على سرعة استجابته وتوجيهاته ومتابعته، لإعادة التشغيل والتطوير من أجل خدمة المواطن المصري، بشكل لائق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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