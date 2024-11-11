"رهان على المشاريب".. لكمة قوية في الصدر أنهت حياة طالب شبرا

كشفت مناظرة النيابة، لجثة طالب لقي مصرعه علي يد زميله، داخل مقهى، بعد رفض المجني عليه دفع ثمن المشاريب، بمنطقة شبرا مصر، أن الجثة لذكر في العقد الثاني من العمر وتوفي نتيجة إصابته بـ “لكمة قوية في الصدر” تسبب في نزيف داخلي حاد وهبوط في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفى داخل مقهى بمنطقة شبرا مصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالب متوفى وبفحص جثمانه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

بعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان المجنى عليه كان برفقة زميله بالمدرسة داخل المقهى وقاموا باللعب “الدومينة” واتفقوا على أن الخاسر يدفع ثمن المشروبات وبعد انتهائهم من اللعب وخسارة المجنى عليه رفض دفع ثمن المشاريب .

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين قام على إثرها المتهم بدفع الضحية بيده فسقط مغشيا عليه وتوفى على الفور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة