استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

لقي 4 فلسطينيين حتفهم وأصيب آخرون، الاثنين، في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن «مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها بكثافة غرب مخيم النصيرات مما أدى لاستشهاد مسنة».

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية خيام النازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، مما أدى لمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت الوكالة أن الطائرات المسيَّرة أطلقت النار بشكل كثيف صوب منازل المواطنين في أرض المفتي وأطراف مخيم 5 شمال النصيرات، كما أطلقت آليات الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة في منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمال غزة، وقصفت المدفعية حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ووفق الوكالة، وفي حصيلة غير نهائية: «ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر 2023 إلى نحو 43 ألفاً و603 شهداء، و102 ألف و929 مصاباً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما ما زال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم».