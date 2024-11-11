تعرف على تفاصيل فيلم الافتتاح بمهرجان البحر الأحمر

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اختيار فيلم "ضي" (سيرة أهل الضي) إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور ليكون فيلم الافتتاح في الدورة الرابعة والتي مقرر أن تبدأ في 5 ديسمبر المقبل، وعبر المهرجان عن سعادته لاختيار الفيلم في الافتتاح لما يحمله من لغة سينمائية مختلفة ومميزة بالإضافة إلى قصته الساحرة.

ويحكي فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه.

فيلم "ضي" يعيد للشاشة السينما المصرية الحاضنة للمواهب على اختلاف جنسياتها، فهمو من بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج هيثم دبور وكريم الشناوي، بالإضافة إلى فيصل بالطيور.

اختيار بطل الفيلم

جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء.

أماكن تصوير الفيلم

تم تصوير الفيلم في أكثر من 50 موقعا للتصوير في مختلف محافظات مصر، ليشكل تجربة بصرية وإنتاجية مميزة، وتصدى لصورة الفيلم عدسة مدير التصوير عبد السلام موسى ليعكس الرحلة والتجربة البصرية الخاصة بالفيلم، بالإضافة إلى الإشراف الفني والديكور والديكور الذي قدمه علي حسام علي ولميس سليمان، بالإضافة إلى مونتاج باهر رشيد، ومنتج تنفيذي محمود متولي.

لا تقل بقية عناصر الفيلم عن الصورة، حيث تم تصميم شريط الصوت قي لندن ليعكس طبيعة الرحلة ويتمازج مع الأغنيات التي تمتلئ بالفيلم، وقام بتصميم شريط الصوت أحمد صبور، والموسيقى التصويرية للمؤلف الموسيقى مينا سامي.

صناع العمل

وعن اختيار فيلم "ضي" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر، يقول المخرج والمنتج "كريم الشناوي": "سعيد باختيار فيلم ضي لافتتاح مهرجان البحر الأحمر، فهو أحد المشروعات والأحلام التي أسعى لتقديمها منذ قرأتها لأول مرة قبل خمس سنوات، وأرى أنه فيلم قادر على الجمع بين القيمة الفنية للمختصين ومحبي والمتعة الخالصة للجمهور، وهو تجربة مرهقة للغاية لكنها كانت ممتعة بصحبة كل صناع العمل، وأنتظر بفارغ الصبر رد فعل الجمهور عند عرضه".

ويعلق المؤلف والمنتج "هيثم دبور": "فيلم ضي يحكي عن أشخاص لا يملكون الكثير سوى أحلامهم وإيمانهم بقدرات بعضهم البعض، وهو ما تحقق أثناء تنفيذ هذا العمل الصعب، فالفيلم لم يكن ليرى النور لولا إيمان كل من شارك فيه بتقديم هذه القصة المختلفة"

فيلم "ضي" (سيرة أهل الذي) هو التجربة الثانية التي تجمع كريم الشناوي وهيثم دبور كمخرج ومؤلف بعد فيمهما الأول "عيار ناري" الذي حاز باهتمام نقدي ومشاركة في عدد من المهرجانات ودائرة واسعة من النقاش لا تزال ممتدة إلى الآن.

بالإضافة إلى أنه التجربة الثانية لهما في مجال الإنتاج بعدما قدما كمنتجين فيلم "مقسوم" مطلع هذا العام، وحاز بإشادات نقدية وجماهيرية واسعة كذلك.