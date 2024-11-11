الإطفاء الإسرائيلي يكافح نيران صاروخ حوثي سقط في الأراضي المحتلة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن قوات الإطفاء التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تكافح النيران التي اندلعت في عدة مناطق في الأراضي المحتلة جراء صاروخ حوثي أطلق من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة.

وكانت الدفاعات التابعة لجيش الاحتلال قد أعلنت التصدي لصاروخ حوثي فوق الأراضي المحتلة، وتسببت شظايا الصاروخ في اشتعال النيران في عدة مناطق غرب القدس ومستوطنة بيت شميش.

وقال بيان صادر عن جهاز الإطفاء في إسرائيل أن أجهزة الأمن والإطفاء يعملان على تتبع الحرائق التي اندلعت في غرب القدس جراء الصاروخ الحوثي، حيث تسببت شظايا الصاروخ واعتراضه في حرائق كبيرة في عدة مناطق نتج عنها تفعيل صافرات الإنذار في عموم غرب القدس.

جدير بالذكر أن الحوثيين سبق أن أطلقوا عدة صواريخ على مناطق إسرائيلية، وتبنى الحوثيون إطلاق تلك الصواريخ على إسرائيل، انتصارًا للشعب الفلسطيني، حيث تتعرض غزة والضفة الغربية لانتهاكات صارخة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

بالإضافة إلى ذلك كشفت الفصائل المسلحة العراقية عن تبنيها لهجمات أطلقت من العراق باتجاه إسرائيل وبالتحديد في ميناء إيلات.