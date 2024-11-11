اليوم.. طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والعظمى 24

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأثنين ، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 16 درجة.