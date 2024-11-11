تداول 22 ألف طن بضائع و771 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 22000 طن بضائع و771 شاحنة و65 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع و310) شاحنات و50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 18000 طن بضائع و461 شاحنة و15 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وامل بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 ، فيما غادرالميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و205 شاحنات من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AHMED B علي متنها 7000 طن مواد غذائية تصدير الي اليمن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.