الرئيس السوري يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، برفقة وفد رسمي للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وكان في استقبال الرئيس السوري لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض.

كما استقبل الأسد القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية السورية، عبدالله الحريص، وسفير الجمهورية السورية لدى المملكة، الدكتور محمد أيمن سوسان، إلى جانب مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وسوريا، ومواصلة التعاون العربي والإسلامي في القضايا المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث من المتوقع أن تشهد القمة نقاشات هامة بشأن مختلف التحديات التي تواجه الدول العربية والإسلامية في هذه المرحلة الحرجة.