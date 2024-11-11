110 طلاب يكتشفون متحف الحياة البرية بجامعة قناة السويس في زيارة مدرسية تثقيفية

نظمت جامعة قناة السويس زيارة تثقيفية لـ 110 طلاب وطالبات من مدارس الزهراء للبنات، ومدرسة أرض المشتل الثانوية بنات، ومدرسة هيئة قناة السويس، إلى متحف الحياة البرية بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس.

وجاءت الزيارة برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أهمية تنظيم الزيارات المدرسية للجامعة، لتعريف الطلاب على مختلف المجالات العلمية وتعزيز ثقافتهم البيئية.

وقد أشرفت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على الزيارة، مشددة في كلمتها على الدور الحيوي لمثل هذه الأنشطة في تنمية وعي الطلاب البيئي وترسيخ القيم العلمية لديهم.

كما تمت الزيارة تحت إشراف تنفيذي الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد رافقت الطلاب في جولتهم الدكتورة نورا أحمد توفيق، المدرس المساعد بكلية الطب البيطري، حيث قدمت ندوة تناولت فيها مفهوم وأهمية الحياة البرية، وتطرقت إلى التعرف على الحيوانات والطيور البرية، ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي، بالإضافة إلى سلوك الحيوانات وهجرة الطيور البرية.

تولت إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تنظيم الزيارة وتنسيق فعالياتها، مما ساهم في إضفاء الطابع التثقيفي والتعليمي على الحدث، الذي لاقى تفاعلًا واستحسانًا من الطلاب، حيث أتاحت لهم هذه التجربة فرصة فريدة للتعرف على عالم الحياة البرية ومكانتها البيئية.