معهد التقنية الحيوية بجامعة قناة السويس يستقبل طلاب مدرسة أرض المشتل الثانوية

استقبل معهد التقنية الحيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس وفدًا من طالبات مدرسة أرض المشتل الثانوية بنات، وذلك ضمن جهود الجامعة لتعريف طلاب المدارس بأحدث التقنيات الحيوية والتطبيقات العلمية.

عُقدت الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي أشاد بأهمية فتح آفاق العلم والمعرفة أمام الطلاب، وتنمية اهتمامهم بالتكنولوجيا الحديثة.

وأعربت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على برنامج الزيارات عن حرص الجامعة على توفير فرص تعليمية وتوعوية تُسهم في إعداد جيل واعٍ ومدرك لأهمية العلوم في مجالات الحياة المختلفة.

وتم تنظيم الزيارة بالتنسيق مع قطاع الدراسات العليا والبحوث تحت إشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الذي أكد على أهمية التعاون بين قطاعات الجامعة لدعم التواصل بين الطلاب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، مشددًا على أن الهدف من هذه الأنشطة هو توسيع مدارك الطلاب ورفع وعيهم العلمي. وبإشراف الدكتورة نهى مصباح عميد معهد التقنية الحيوية و الدكتور محمد ريان وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورافق الطلاب خلال الجولة الدكتور محمد مختار والدكتورة مي علاء الدين، حيث قاموا بتعريف الطالبات على معامل المعهد، والتي شملت معمل البيولوجيا الجزيئية، ومعمل الميكروبيولوجي، ومعمل البصمة الوراثية، ومعمل زراعة الأنسجة.

وقدمت الجولة شرحًا وافيًا عن الأجهزة المستخدمة في كل معمل، والتجارب العلمية التي تُجرى فيها، مع توضيح التطبيقات المتنوعة لهذه الأجهزة في المجالات الزراعية والبيئية والصيدلانية الصناعية، مما أضفى على الزيارة طابعًا تعليميًا مميزًا.

تم تنظيم الزيارة بجهود الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

مما ساهم في توفير بيئة تفاعلية ساعدت الطالبات على استكشاف الجانب العملي للعلوم والتكنولوجيا الحيوية.