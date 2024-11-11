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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة: مجمع مدارس متكامل بحي بولاق الدكرور لتحسين الخدمات التعليمية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أن ما يشهده حى بولاق الدكرور من طفرة في الإنشاءات الخاصة بالمنظومة التعليمية سوف يساهم في تحقيق نقلة نوعية بمخططات استيعاب مدارس المحافظة لأكبر عدد من الطلاب وتقليل الاغتراب بين أبناء حى بولاق الدكرور تلبية لرغبات أولياء الأمور فضلاً عن تفتيت الكثافات الطلابية داخل المدارس. 

وجاءت تصريحات المحافظ، خلال جولته للمرور على مواقع إنشاء مجمع مدارس عمرو بن العاص  بشارع المساكن؛ حيث اطمأن خلالها المحافظ على نسب تنفيذ الأعمال وتحقيق المخطط منها خلال المدد الزمنية المحددة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المجمع يتضمن 10 مدارس وهى (عدلى منصور وخالد بن الوليد للتعليم الأساسى، الثانوية بنين والثانوية بنات و الثانوى الصناعى، شريف إسماعيل للتعليم الإبتدائى، عمرو بن العاص والشهيد إبراهيم الرفاعى للتعليم الرسمي لغات، المدرسة الدولية، المدرسة اليابانية)، ومن شأنه توفير خدمات تعليمية متنوعة تستوعب كافة المراحل العمرية و وفئات التعليم المختلفة لخدمة أهالى بولاق الدكرور في إطار حرص الدولة المصرية على رفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لمختلف شرائح الطلاب.

وتضمنت جولة المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة مجدى يعقوب للتعليم الأساسى بشارع الملكة، كما بحث المحافظ مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة سبل تطوير مدرسة مصطفى كامل بشارع ترعة الزمر والتي توقف العمل بها خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور الفريق كمال عامر.

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ أعمال التطوير وإعادة التأهيل وإستعادة العمل بالمدرسة في أقرب وقت ممكن
وكذا، تابع محافظ الجيزة أعمال الإنشاء الجارية بمدرسة كمال عامر الرسمية للغات بذات النطاق حيث ناقش المحافظ مع المرافقين نقل المرافق المتعارضة مع المشروع لإسراع وتيرة العمل.

محافظ الجيزة مجمع مدارس متكامل بحي بولاق الدكرور تحسين الخدمات التعليمية تفتيت الكثافات الطلابية بإجمالي ١٠ مدارس متنوعة الفئات استجابة لرغبات أولياء الأمور محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء مدرسة مجدي يعقوب شارع الملكه مشروع تطوير مدرسة مصطفي كامل بترعة الزمر أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة