اليوم.. قرعة النسخة الثانية من دوري البادل تنس

تقام اليوم الإثنين، قرعة النسخة الثانية من الدوري المصري للبادل بمقر الاتحاد المصري للعبة بالمهندسين.

ويشارك في منافسات الرجال والسيدات 10 أندية وهم: "سبورتنج - هليوبوليس - جزيرة الورد - المعادي - الحوار - التوفيقية - هيت بادل - نيو جيزة - ميت غراب - بورسعيد".

فيما يشارك في منافسات الناشئين والناشئات 8 أندية وهم: "هليوبوليس - سبورتنج - الجزيرة - المعادي - وي بادل - نيو جيزة - التوفيقية - هيت بادل".

وتوج نادي نيو جيزة بلقب دوري السيدات الأول، فيما حل نادي وي بادل في المركز الثاني، وجاء نادي هيت بادل في المركز الثالث، فيما حصل نادي هليوبوليس على المركز الرابع.

وعلى صعيد منافسات الرجال، توج نادي وي بادل باللقب، وحل خلفه نادي نيو جيزة في المركز الثاني، أما نادي هيت بادل فجاء في المركز الثالث، فيما جاء نادي سبورتنج في المركز الرابع.

وكان مسؤولو اتحاد البادل برئاسة المهندس أحمد غتوري قد أعلنوا في النسخة الماضية عن مجموع جوائز قدرها نصف مليون جنيه للفرق الفائزة لاسيما أنها النسخة الأولى من المسابقة والتي يأمل الاتحاد في أن تتطور سريعًا وتجذب أنظار واهتمام اللاعبين الصاعدين إضافة إلى اهتمام الرعاة والذي أصبحوا شريك أساسي في تطوير اللعبة خلال الفترة الماضية.