بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

أُصيب 16 شخصًا في حادث مروري وقع منذ قليل بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على طريق "الخارجة – الداخلة" عند الكيلو 60، في المنطقة الواقعة بين قرية الزيات ومشروع فوسفات أبو طرطور.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

شفا هاني عادل، 17 عامًا

ريم أحمد محمود، 14 عامًا

أسامة سيد محمد، 14 عامًا

محمد حسن محمد، 18 عامًا

سامي محمد عبد النبي، 18 عامًا

جميل فتحي علي، 53 عامًا

أحمد محمد عبد الستار، 12 عامًا

يوسف محمد علي، 14 عامًا

زياد السيد جميل، 17 عامًا

إسلام أحمد محمد، 14 عامًا

أبو عمر إبراهيم عبد الرحمن، 53 عامًا

أحمد فايز أحمد، 15 عامًا

عمر مصطفى نصر، 14 عامًا

محمد بشندي عبد العال، 44 عامًا

روضة عوض علي، 14 عامًا

هاجر خليفة فرغلي، 18 عامًا