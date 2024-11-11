ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.18%، ليصل إلى مستوى 31,451.82 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.13%، وصولًا إلى مستوى 3,270.22 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.25%، وصولًا إلى 8,384.15 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 11,659.67 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.23%، ليصل إلى مستوى 39,018.43 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.25%، مسجلًا 13,810.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.2%، وصولًا إلى 6,840.96 نقطة.