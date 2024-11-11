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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مواجهات بمخيم الجلزون شمالي رام الله

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مواجهات بمخيم الجلزون شمالي رام الله بالضفة الغربية، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

الهلال الأحمر الفلسطيني رصاص الاحتلال مخيم الجلزون رام الله الضفة الغربية القاهرة الاخبارية