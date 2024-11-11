بالفيديو.. قصور الثقافة: نستهدف تنمية مهارات الأطفال في مشروع «أهل مصر»

قالت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بقصور الثقافة، إن الأسبوع الثقافي في الأقصر كان رقم 34 لدمج الأطفال في المحافظات الحدودية ضمن مشروع «أهل مصر»، وجاء تحت شعار ضمن مبادرة «يهمنا الإنسان»، مشيرة إلى أن تنمية الإنسان وتأهيل الأطفال للمستقبل تعد الأولوية الأولى للمبادرة.

وأضاف "موسى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "الأطفال هم خط الدفاع الأول للبلاد في المستقبل، وبالتالي يجب تأهيلهم ثقافيا وعلميا لكي يكونوا على قدر هذه المسؤولية، فضلا عن تعريفهم بكل القضايا المحيطة، وضرورة تأهيل النفس على تحمل المسؤوليات فالأمر ليس سهلا".

وتابعت، أنه يتم العمل في مشروع «أهل مصر» على جعل الأطفال قادرين على اكتشاف أنفسهم ومواهبهم وشغفهم في الحياة من أجل تطوير الذات، وذلك من خلال مجموعة ورش ولقاءات وزيارات للأماكن الثقافية والآثرية.