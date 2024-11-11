"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بإلغاء بورصة الدواجن والبيض

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء إلغاء ما يسمى ببورصة الدواجن والبيض بإعتبارها نظام يفتقد الحياد و يتنافى مع قانون تعارض المصالح ويكرس للممارسات الاحتكارية .

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، في بيان للجمعية اليوم، إن البيض صار قرين الذهب رأس برأس، تتناوله الصحف بالنشر يوميا كما الذهب تماما بتمام.

وأضاف أن سلعة البيض أسعارها شبه ثابتة فى الشرق الأوسط ، والدول المحيطة بنا وخاصة فى “السعودية وتركيا ودول الخليج"، وأضاف العسقلانى، فى معظم دول العالم يباع البيض بالوزن وليس بالبيضة كما درج العمل عليه منذ زمن الباعة الجائلين الذين كانوا ينادون على البيض شراء من ربات البيوت ويبيعونه بهامش عادل ومعقول، وذلك قبل أن يتطور الحال ويصبح لدينا الموازين الحديثة التى تزن بالجرام قرين السعر ، غير أن هذه التقنية غير مرغوبة لكبار المنتجين الذين يخسرون وزن البيضة لصالحهم و لتعظيم ارباحهم على حساب جموع المستهلكين.

وشدد العسقلانى، على حتمية تشكيل البورصات المختلفة من خبراء محايدين فى مجال صناعة الدواجن، وأن يعلن السعر العادل وليس كما يجرى الان من تحكم مغرض لحفنة من كبار التجار و السماسرة .

وقال محمود العسقلانى، معركتنا فى مواجهة منتجى البيض مستمرة حتى إخضاعهم للقانون وتنفيذ المعايير المتعارف عليها فى العالم الذى يحترم حقوق المستهلك باعتباره سيد السوق وليس العبد الفقير الذى يجرى إفقاره بفعل النهب المنظم لأمواله من حفنة من التجار لا تعرف للرحمة طريق.