ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الأرصاد: تحسن حالة الجو نسبيا والقاهرة تسجل 24 درجة

الارصاد
الارصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون هناك تحسن في الحالة الجوية نسبيًا على السواحل الشمالية بعد أمطار شهدناها بالأمس على مناطق متفرقة سواحلنا الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري والتي وصلت إلى متوسطة احيانًا.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن اليوم سيكون هناك فرص لسقوط أمطار ولكن شدتها تقل، وتكون خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى متوسطة في بعض الأحيان.

وتابع، أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري اليوم تسجل 24 درجة مئوية نهارًا، ونشاط الرياح معتدل بشكل كبير على أغلب مناطق الجمهورية، موضحًا أنه سيكون هناك شبورة مائية غير مؤثرة تماما على مستوي الرؤية الأفقية.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة نهارا وليلا، ناصحًا المواطنين الخروج خلال ساعات الليل والنهار مرتدين ملابس خريفية أقرب إلى الشتوية نسبيًا، وتخفيفها خلال فترات الظهيرة.

الارصاد الحالة الجوية أمطار درجة الحرارة شبورة مائية