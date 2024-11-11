"الأسيوي للرماية" يكرم حازم حسني لفوزه في انتخابات الاتحاد المصري والعربي

حرص الشيخ سلمان حمود الصباح، رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، على تكريم اللواء حازم حسني وذلك بمناسبة فوزه في انتخابات الاتحاد المصري ونائبا أول لرئيس الاتحاد العربي للرماية لفترة جديدة 2024-2028، في حضور المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية.

وأكد الشيخ سلمان، أن الرماية في مصر والوطن العربي أصبح لها تأثير قوي، وأن الشخصيات المؤثرة مثل اللواء حازم حسني لها دور رئيسي في انتشار لعبة الرماية وتجهيز رماة وميادين عالمية وهو ما عكس قيمة الرماية المصرية والعربية على المستوى الدولي.

يذكر أن اللواء حازم حسني استطاع الإحتفاظ برئاسة الاتحاد المصري للرماية لمدة 4 سنوات قادمة فى الانتخابات التى عقدت في 6 نوفمبر الجاري بمقر الاتحادات باستاد القاهرة.

وان الاتحاد العربي للرماية انتخب حازم حسني نائباً أول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، فى الانتخابات التى عقدت في 9 نوفمبر الجاري خلال الاجتماع الذي عقد في دولة الكويت بمجمع الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.

من ناحية أخرى، حرص مؤخراً ، مسئولو الاتحاد الدولي للرماية FITASC على تكريم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية بمنحه الوسام الذهبي، حيث يعتبر حازم حسني هو الشخصية المؤثرة رقم 42 التي تحصل على هذا التكريم خلال أكثر من مائة عام منذ تأسيس الاتحاد.

وأن هذا الوسام هو أعلى وسام يقوم الاتحاد الدولي بمنحه للقادة المؤثرين في تاريخ اللعبة، وذلك نظرا لجهوده الكبيرة في نشر وتطوير رياضة الرماية في مصر وأفريقيا.