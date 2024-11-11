محلل سياسي: نتنياهو لم يحقق أي إنجاز على الأرض في لبنان

قال محمد سعيد الرز المحلل السياسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز على الأرض في لبنان ولم يحتل أي بقعة أرض هناك.

وأضاف "سعيد" في حواره عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن شخصية ترامب تختلف تماما عن بايدن، وترامب إذا طلب رسميا من نتنياهو وقف إطلاق النار على لبنان أو غزة، متسائلًا: "هل يستطيع نتنياهو أن يقول له كما كان يقول لبايدن مصلحتنا أولا؟".

وتابع، أن نتنياهو كان يتكلم مع بايدن بأكثر من ذلك، وكان ينتهي الأمر ببايدن إلى أن يقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، موضحًا أنه عندما كانت أمريكا تضخ الترسانة المسلحة والقنابل والصواريخ إلى إسرائيل، تهكم ترامب وقال هل بقي عندنا قنابل في مخازن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف: "اعتقد الآن أنه أصبح في مرحلة اختبار، فقد تحدث عن أمريكا العظيمة، وبالتالي، فإنه لا يمكنه احتمال أن تفرض إسرائيل أو أي دولة أخرى إرادتها على أمريكا، ولا يقبل ترامب بذلك".