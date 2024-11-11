بالفيديو.. خبير علاقات دولية: مصر تعمل على توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم لمصر تأتي بسبب مرور 66 عام على تدشين العلاقات المصرية الماليزية.

وأضاف "سيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن العلاقات المصرية الماليزية الوطيدة، موضحًا أن ماليزيا دولة مهمة سياسيًا واقتصاديًا، وتعد بوابة مهمة لمنطقتي جنوب وشرق آسيا، فضلا عن أن لها تجربة اقتصادية ومحقق معدلات نمو كبيرة، ومزايا نسبية كبيرة وبالتالي يمكن الاستفادة منها لصالح دعم التنمية في الداخل.

وتابع، أن سياسة المصرية الخارجية تقوم على فكرة واضحة تتمثل في المسارات المتوازية، إذ أنها تعمل على تعزيز العلاقات الثنائية لمصر مع كل دول العالم، والانفتاح على كل الدول والاستفادة النسبية التي تتمتع بها من خلال بناء شراكات اقتصادية في إطار تنويع دوائر السياسة الخارجية المصرية.

وأردف، خبير العلاقات الدولية، أن هناك دبلوماسية قائمة على توظيف علاقات مصر الجيدة لفتح آفاق أمام الصناعات المصرية، إذ أنها تعمل على توطين الصناعات وتطويرها، وجذب الاستثمارات الأجنبية.