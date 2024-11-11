الصحافة المدرسية بمطروح تحقق المركزين الأول والخامس جمهوريا فى مسابقة الكاريكاتير

تقدمت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، بأسمى التهاني للشئون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة المدرسية بعد أن أعلنت الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة نتيجة المسابقات الصحفية على مستوى الجمهورية.

حيث حصل تعليم مطروح على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير الصحفي مرحلة اعدادية والمركز الثاني جمهورياً فى مسابقة معرض الصحف والتصوير الصحفي بينما تم تحقيق المركز الخامس جمهوري فى مسابقة الكاريكاتير الصحفى مرحلة ثانوية.

وقدمت مديرة تعليم مطروح الشكر والتقدير لمحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية، وتوجيه عام الصحافة المدرسية، مثمنة مجهودات المشرفين والاخصائيين والتي توجت بتحقيق التميز الجمهوري صحفيا متمنية مزيداً من التفوق والتألق لكافة الأنشطة التربوية علي مدار العام الدراسي.

وأهدت نادية فتحي إنجاز الصحافة المدرسية للواء خالد شعيب قائد الإقليم؛ تقديرا لدعمه الإيجابي والمتواصل للمنظومة التعليمية وتشجيعه على ممارسة الطلاب للأنشطة الطلابية بكافة نوعياتها وآخرها المشاركة المتميزة لأنشطة المديرية بحضور السيد المحافظ بقافلة الخدمات الشاملة بمدينة السلوم الحدودية والتي جاءت ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".