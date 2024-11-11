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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شمال سيناء تستعد لإطلاق سباق الهجن الخميس المقبل

شمال سيناء تستعد
شمال سيناء تستعد لأطلاق سباق الهجن الخميس القادم
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واصلت محافظة شمال سيناء، استعداداتها لإطلاق سباق الهجن الرياضي بالعريش، خلال فترة الثالث عشر والرابع عشر من نوفمبر الجاري، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

شملت الاستعدادات عقد اجتماع تحضيري لتلك الفاعلية  بحضور محسن سالم رئيس مركز ومدينة العريش ونادي الهجن والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضه وشركه مياه الشرب ومديريه الطرق والهلال الاحمر وشركه الكهرباء وممثلي الجمعيات الاهلية.

جاء ذلك بناءا على توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وباشراف مباشر من اللواء عاصم سعدون ، نائب محافظ شمال سيناء. 

وعقد الاجتماع بمقر نادي الهجن لوضع الترتيبات النهائيه لسباق الهجن بحضور وزير الشباب والرياضه والمحافط ومحافظين وذلك يومي الأربعاء والخميس القادمين حيث سيطلق معالي الوزير المحافظ اشاره بدء السباق بين الابل المشاركه والختام يوم الخميس وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين.

الجمعيات الاهلية رئيس مركز ومدينة العريش شركة مياه الشرب شركة الكهرباء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ممثلى الجمعيات الأهلية مدينة العريش محافظة شمال سيناء محافظ شمال سيناء