أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 11 فبراير 2024، بعدما سجل سعر جرام عيار 21 قرابة الـ3775 جنيها، بدلًا من 3750 جنيها بختام تعاملات الأمس، بزيادة 25 جنيهًا، حسب الأسعار المعلنة من الشعبة العام للمجوهرات.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 قرابة الـ4314 جنيها، بدلًا من 4286 جنيها، بزيادة 82 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام عيار 21 قرابة الـ3775 جنيها بدلًا من 3750 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بينما تراجع طفيف سجله سعر الذهب عيار 18 نحو 3235 جنيها مقارنة بسعر ختام تعاملات أمس الأحد، والذي سجل خلاله 3236 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وارتفع سعر الجنيه الذهب قرابة الـ200 جنيه، ليسجل 30 ألفا و200 جنيه، بدلًا من 30 ألف جنيه فى ختام تعاملات الأمس.

سعر الذهب عالميا

بينما ارتفعت سجل سعر الأونصة عالميا لتسجل 2688 دولارًا بدلا من 2683 دولارا، بزيادة 5 دولارات.

أسعار الذهب عالميا تراجعت للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات الاثنين، نتيجة ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع تلمسا لمزيد من الوضوح بخصوص الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 2671.49 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 ٪ إلى 2678.50 دولار للأونصة، بحسب بيانات رويترز.

بينما ارتفع مؤشر الدولار قليلا بعد صعوده 0.6 ٪ في الأسبوع الماضي مقابل اليورو على وجه الخصوص، حيث يؤثر ارتفاع الدولار على الذهب مباشرة حيث يعتبر أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.