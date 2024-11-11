إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الخارجة- الداخلة بالوادي الجديد

أصيب 12 شخصا، في حادث مروري، صباح اليوم الاثنين، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق " الخارجة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 60 بالطريق في المنطقة الواقعة بين " قرية الزيات" ومشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن إصابة 12 شخصا حتى الآن.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجاري نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي وجاري الحصر النهائي للمصابين وتحويل الحالات الحرجة لمستشفى أسيوط الجامعي وتحرير محضر بالحادثة.