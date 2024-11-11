6 قتلى في هجوم روسي على ميكولاييف وزابوريجيا.. وسماع دوي انفجارات بكييف

سُمِعَ دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وانقطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد أن وضعت القوات الجوية الأوكرانية البلاد بأكملها في حالة تأهب لهجمات جوية عقب شن روسيا ضربات صاروخية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وقالت القوات الجوية عبر قنواتها على «تلجرام»: «الإنذار الجوي مرتبط بإطلاق صواريخ كروز من قاذفات استراتيجية من طراز (تو-95 إم إس)».

وقال شهود من الوكالة إنهم سمعوا دوي انفجارات في كييف فيما بدا أنه أصوات أنظمة دفاع جوي تعمل. كما انقطعت الكهرباء عن أجزاء من المدينة بعد تقارير إعلامية أوكرانية تحدثت عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بسبب الهجوم.

وأطلقت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر الاثنين تحذيراً من هجمات جوية روسية في عموم أنحاء البلاد، بعيد إعلانها مقتل ستة أشخاص على الأقل في ضربات شنّتها موسكو على مدينتي ميكولاييف وزابوريجيا في جنوب البلاد.

ففي ميكولاييف، قُتل خمسة أشخاص وأصيب آخر في هجوم شنته مسيّرات روسية، حسبما أعلن حاكم المنطقة فيتالي كيم.

وقال كيم على «تلجرام»: «اندلعت حرائق في مبانٍ سكنية في المدينة، وكل خدمات الطوارئ موجودة في الميدان».

من جهته، قال رئيس بلدية مدينة ميكولاييف أولكساندر سينكيفيتش على «تلغرام»: «الروس هاجموا مدينتنا مجدداً بمسيّرات. لقد تضررت مبان سكنية».

في مدينة زابوريجيا التي تستهدفها القوات الروسية بشكل متكرر، أدت غارات جوية إلى مقتل شخص واحد وإصابة 20 ليل الأحد الاثنين، وفق السلطات.

وأفاد حاكم المنطقة إيفان فيدوروف بأن «عدد المصابين نتيجة الهجوم الليلي للعدو على زابوريجيا ارتفع إلى 20 شخصاً، بينهم 5 أطفال».

وذكر جهاز الطوارئ الأوكراني على «تلجرام» أن «بين المصابين فتاةً تبلغ الخامسة عشرة وصبيَين يبلغان الرابعة والسابعة عشرة»، مضيفاً: «عقب القصف، دُمّر جزئياً مبنى سكني مكون من طبقتين وتضرر مهجع ومبنى لبيع السيارات».

في أكتوبر، قُتل شخص وجرح 16 في سلسلة عمليات قصف ليلي استهدفت ميكولاييف.

والمدينة الواقعة على بُعد ما يزيد قليلاً عن 50 كلم من نهر دنيبر، وهو خط المواجهة بين الجيشين الأوكراني والروسي في هذه المنطقة، كانت حتى الآن بمنأى نسبياً عن هجمات قوات موسكو منذ أن استعادت كييف مدينة خيرسون الرئيسية القريبة في نوفمبر 2022.