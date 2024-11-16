توافد السفن السياحية بكثافة على ميناء بورسعيد من جديد

بدأت السفن السياحية في التوافد من جديد على الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد بنسب كثافة أعلى من معدلاتها الفترة الماضية.

واستقبل خلال أقل من 30 يومًا 3 سفن سياحية على متنها أكثر من 9000 سائح من جنسيات مختلفة، لتضع قدما ثابتة على خريطة الخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.

حيث استقبل ميناء بورسعيد، السفينة السياحية الهولندية العملاقة NIEUW STATENDAM نيو ستاتيندام، والسفينة MSc lirica ليريكا، والسفينة السياحية "عايدة بلو" وعلى متنهم 9190 سائح من جنسيات مختلفة من ضمنهم طاقم السفن الثلاث.

وتُنظم رحلات سريعة لركاب السفن السياحية عقب رسوها على الرصيف السياحي بميناء بورسعيد إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، بجانب رحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية بها، وتغادر السفن السياحية الميناء.

ويتوافد المواطنون على ساحة مصر المطلة على ميناء بورسعيد بالمدخل الشمالي لقناة السويس لالتقاط الصور التذكارية مع السفن السياحية وركابها، والترحيب بضيوف مصر على لارض بورسعيد.

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أنه يجري الاستعداد المبكرة لاستقبال السفن السياحية بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وتنظيم احتفالية على رصيف الميناء لاستقبالهم فور نزولهم من السفينة، وأنه يجري توفير كافة سبل الراحة للسائحين خلال زيارتهم لبورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية في عكس الصورة الحضارية والسياحية للدولة المصرية على أرض بورسعيد، وتساهم في إحداث الرواج السياحي المنشود.

وأشار الربان حسين الشاذلي، رئيس الإدارة المركزية بميناء غرب بورسعيد، إلى أن زيارة مثل هذه السفن السياحية إلى الموانئ المصرية تؤكد الثقة في الموانئ المصرية خاصة موانئ المنطقة الاقتصادية، وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات اللازمة، الأمر الذي يعود بالايجاب على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية، وبالتالي حصد آثاره الاقتصادية الإيجابية على الاقتصاد القومي.

وأوضح اللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، أنه وصل الميناء خلال الأسابيع القليلة الماضية 3 سفن سياحية في أقل من شهر، معربًا عن سعادته بعودة استقبال السفن السياحية والتي تعد أحد مصادر الدخل القومي.

وأكد على أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفن السياحية بالشكل الحضاري المطلوب الذي يليق بمصر ومكانتها وشعبها المضياف العظيم، لافتا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية ذات الطراز العالي وبرنامجها المتكامل لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تقدمه من كافة الاستعدادات التامة والدعم للنهوض بالسياحة واتاحة المزيد من التيسيرات بما يسهم في زيادة حركة السياحة الوافدة وزيادة الدخل القومي.

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