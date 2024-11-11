الصين تكشف عن منظومات جديدة مضادة للدرونات

أعلنت صحيفة The War Zone أن الصين ستكشف عن منظومات جديدة مضادة للدرونات خلال المعرض الدولي للطيران والفضاء "Airshow China 2024".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي إطار التحضيرات للمعرض، نشرت بعض شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر منظومة صينية جديدة مضادة للدرونات، تعمل بمبدأ الموجات الدقيقة، ويظهر في الفيديو الهوائي الكبير لهذه المنظومة مثبتا على عربة مدرعة بنظام دفع (8×8)، كما يبين الفيديو أن المنظومة حصلت على رادار صغير لكشف وتتبع الأهداف.

وأظهر مقطع الفيديو أيضا منظومة صينية أخرى أكبر حجما، تعمل بمبدأ الموجات الدقيقة أيضا، وثبتت على هيكل شاحنة مدرعة من نوع Shacman SX2400/2500.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقطع الفيديو لا يحتوي على تفاصيل محددة حول الخصائص أو القدرات الكاملة لمنظومات CSGC/Norinc، لكن تظهر فيه كيف تمكنت إحدى هذه المنظومات من إسقاط طائرة مسيرة صغيرة".

يذكر أن فعاليات معرض "Airshow China 2024" ستعقد في مدينة جوهاي الصينية، في الفترة ما بين 12 و17 نوفمبر الجاري، وستشارك فيها 890 شركة من 47 دولة.