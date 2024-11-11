ترامب وشولتس يتفقان على العمل من أجل "عودة السلام إلى أوروبا"

أفادت وسائل إعلام ألمانية، أن المستشار الألماني أولاف شولتس أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واتفقا على العمل معًا من أجل عودة السلام إلى أوروبا.

وأعلن المتحدث باسم المستشار الألماني، إن الطرفين تبادلا وجهات النظر في شأن العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمشكلات الجيوسياسية الحالية.

وفي أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب ونظيرة الروسي، وجه ترامب نصيحة لبوتين بعدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، وذكره بالوجود العسكري الضخم لواشنطن في أوروبا، جاء ذلك حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.