فلسطين.. طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم جباليا شمال غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارة جوية على مخيم جباليا شمال غزة. وقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد الشاب محمد سعيد شبير في قصف الاحتلال المتواصل على مخيم جباليا شمال غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن مستشفى العودة أعلنت، أن طواقمها نقلت 24 مصابا وما زال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون وإماتين شرق قلقيلية، وانتشرت آليات الاحتلال في عدة أحياء فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.