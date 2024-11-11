طيران الجيش الإسرائيلي يشن غارة على محيط برج التركماني غرب النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارة على محيط برج التركماني غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

كما نفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطنين فلسطينيين اثنين، وأصيب آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مخيم النصيرات وسط غزة، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية والمراكز المزدحمة في قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون وإماتين شرق قلقيلية، وانتشرت آليات الاحتلال في عدة أحياء فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023،وكل يوم يرتفع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين ليصل إلى 43،603 شهيدًا، و102،929 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.