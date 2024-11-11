المرشح لمنصب المستشار الألماني يعلن استعداده للاتصال ببوتين

أكد المرشح لمنصب المستشار الألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرز، أنه مستعد لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حالة انتخابه.

وقال ميرز في مقابلة مع صحيفة "Stern": "إذا كان هناك سبب لذلك وكان هناك اتفاق بين الشركاء الأوروبيين وعبر الأطلسي، فبالطبع سأتواصل مع بوتين".

وأعلن ميرز مرة أخرى عن استعداده لإصدار "إنذار نهائي لروسيا لوقف ضرب البنية التحتية الأوكرانية في غضون 24 ساعة، وإلا فإنه ينوي رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الموردة، وكذلك تزويد كييف بصواريخ كروز البعيدة المدى".

ويعاني المستشار الألماني شولتس من تراجع شعبيته بين الألمان إلى نسب ضئيلة جدا، حسب استطلاعات الرأي، حيث يحاول المستشار الألماني أولاف شولتس حاليا حشد أكبر قدر من الدعم وخاصة ذاك المتمثل في أحزاب الائتلاف الحاكم.

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ كوبيكي أن نتائج انتخابات برلمان الولاية "لاندتاغ" في ولايتي تورينغن وساكسونيا في شرق ألمانيا تظهر أن ائتلاف "إشارة المرور" فقد شرعيته.