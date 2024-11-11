رويترز: بايدن يطالب ترامب بمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أفادت وكالة "رويترز"، بأن البيت الأبيض، كشف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش قضية استمرار مساعدة أوكرانيا شخصيا مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وذكرت الوكالة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان صرح لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن جو بايدن سيناقش شخصيا قضايا السياسة الداخلية والخارجية مع دونالد ترامب، بما في ذلك استمرار تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، خلال اجتماعهما يوم الأربعاء القادم.

وأضاف سوليفان، أن الرئيس سيكون لديه فرصة ليشرح لدونالد ترامب وجهة نظره في الشأن الأوكراني ووضع الأوكرانيين، كما سيناقشه في كيفية معالجته لهذه القضايا عندما سيتولى منصبه. وأكد مستشار الأمن القومي أن الموضوع الرئيسي في لقاء بايدن وترامب سيكون الصراع الأوكراني، كما لفت إلى أن لدى بايدن فرصة على مدار الـ70 يوما القادمة لإقناع الكونغرس الأمريكي والإدارة الجديدة بعدم الانسحاب من أوكرانيا، لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في أوروبا، حسب قوله.

وأشارت "رويترز" إلى أن سوليفان تجنب الإجابة على سؤال حول طلب بايدن المحتمل من الكونغرس تمرير تشريع بشأن تمويل إضافي لأوكرانيا.

ويشار إلى أن البيت الأبيض كان قد صرح سابقا بأن لقاء بايدن وترامب سيتم يوم الأربعاء في الـ 11 صباحا بتوقيت واشنطن. وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في وقت سابق، أن فريق بايدن يعمل على ترتيب اجتماع انتقالي مع ترامب، وأنه بات يناقش آلية عملية الانتقال المقبلة مع فريق الرئيس الأمريكي المقبل.