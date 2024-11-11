ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض يعترف بعجز العقوبات الغربية عن تقويض الإمكانيات الدفاعية الروسية

البيت الأبيض
البيت الأبيض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعترف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بعجز العقوبات الغربية عن تقويض الإمكانيات الدفاعية الروسية.

وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز": "من الواضح أن العقوبات لم توقف روسيا، ولم تحرم روسيا من إمكانياتها العسكرية".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستحاول تقديم كل المساعدات المتفق عليها لأوكرانيا قبل نهاية ولاية جو بايدن الرئاسية.

وتابع سوليفان: "بحلول 20 يناير، سنرسل كل المساعدات التي وافق عليها الكونغرس إلى أوكرانيا".

ووفقا له، سيحاول بايدن خلال الفترة المتبقية أن يوضح للكونغرس أهمية استمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا.

ويوم 5 نوفمبر، أُعلن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على الرغم من التوقعات القائلة بصراع طويل ومكثف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقا لعدد من المصادر الإخبارية الرائدة التي تتنبأ بالنتائج، وقد فاز في جميع الولايات الرئيسية، ثم خاطب ترامب أنصاره في فلوريدا وأعلن فوزه.

ويشار إلى أن ترامب كان وعد بمعالجة أزمة أوكرانيا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

البيت الأبيض عجز العقوبات الغربية الدفاعية الروسية