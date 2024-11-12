أصحاب البصيرة| 4 مشايخ من مكفوفي البصر يسخرون حياتهم لتحفيظ القرآن للأطفال.. ومطالبات لوزير الأوقاف ومحافظ المنيا بتكريمهم

عكف 4 مشايخ من فاقدي البصر من عائلة واحدة، على تسخير حياتهم لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء مسقط رأسهم قرية بني موسى التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وذلك على مدار قرابة الـ 40 عامًا.

وتصدر اسم عائلة طراف الواقعة جنوب محافظة المنيا مجالس القراء بعد أن نجحوا في تخريج أكثر من 30 دفعة أتمت حفظ كتاب الله داخل أروقة الكتاب الذي لا تتعدى مساحته بضع مترات.

وسطر المشايخ علي سيد طراف وشقيقه فضل سيد طراف، ونجل الأول محمود علي سيد طراف، وابن عمومتهم الدكتور شعبان عبد الهادي محمد طراف، أسمائهم بأحرف من نور بين أبناء محافظة المنيا، خاصة بعد أن حولوا المحنة إلى منحة ولم ييأسوا بعد فقدهم للبصر في الصغر وقاموا باستغلال ذلك بحفظ القرآن الكريم ومن ثم تحفيظه للآخرين.

قال الشيخ علي سيد طراف، إنني فقدت البصر في عمر ال 10 سنوات حينها بدأت في حفظ القرآن الكريم وأتممت تعليمي وعينت مقيم شعائر وخطيب بالأوقاف، مشيرًا إلى أن ذات الإصابة حدث لثلاثة آخرين من العائلة من بينهم نجله.

وأضاف الشيخ فضل سيد طراف، أننا بعد أن ختمنا حفظ القرآن الكريم بدأنا في تحفيظ القرآن الكريم لأبناء قرية بني موسى والقرى المجاورة ولمن يرغب يأتي إلى الكتاب كتاب عائلة طراف داخل منزل العائلة.

وقال الشيخ محمود علي سيد طراف، إن والدي بدأ مسيرته في تحفيظ القرآن لأطفال وشباب ونساء القرية وشاركه في ذلك عمي ثم فقدت البصر في صغري وبدأت في حفظ القرآن الكريم وواصلت مع والدي مسيرته.

فيما قال الدكتور شعبان عبد الهادي محمد طراف، إننا أبناء عائلة واحدة ونسعى دائما لتحفظ القرآن الكريم لمختلف الأعمار، منوهًا إلى أنه نجح في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تحدي جديد لفقد البصر وتمكنت من استغلال المحنة وتحويلها إلى محنة وساعدني في ذلك زوجتي التي كانت الداعم الأول لي في الحصول على الدرجتين فضلا عن بركة تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذي بمختلف الأعمار.

وطالب أهالي قرية بني موسى التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا بتكريم ال 4 أئمة من قبل وزير الأوقاف ومحافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، وذلك لدورهم في تربية الأجيال على حفظ القرآن الكريم في تحدي للإعاقة البصرية.

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